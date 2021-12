Boris Johnson wankelt: wordt kerstfeestje het schandaal dat wél blijft plakken?

De Britse premier Boris Johnson (57) beleeft de zwartste week uit zijn politieke loopbaan. De ophef over het kerstfeestje in zijn ambtswoning vorig jaar - toen de rest van het land niet eens samen aan tafel mocht zitten- maakt dat men hem zelfs binnen zijn eigen partij nu de rug toekeert. Nochtans zat hij nooit verveeld om een leugen meer of minder en is het niet zijn eerste schandaal. Maar misschien wel het laatste voor de man die van teflon lijkt opgetrokken.