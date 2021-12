“Als we geen spoed zetten achter de boostercampagne zal omikron bij ons vóór eind december meer dan 90 procent van alle infecties uitmaken. Dan komt er een coronagolf op ons af in de grootteorde van de eerste of de tweede golf.” Biostatisticus Tom Wenseleers van de KU Leuven is er allesbehalve gerust op. “De kans is reëel dat de druk op onze zorg onhoudbaar wordt.”