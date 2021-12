Inger Støjberg, tegelijk een van de populairste en meest verguisde politici van Denemarken, is veroordeeld tot twee maanden cel. Ze had als minister van Immigratie en Integratie 23 asielzoeker-echtparen maandenlang apart in asielcentra gestoken. Om kindbruiden te beschermen, zegt zij. Onmenselijke behandeling, en illegaal, oordeelt de impeachmentrechtbank.