Giraffen sterven door aanhoudende droogte in West-Afrika

Het Westen van Afrika kreunt onder de aanhoudende droogte die de regio nu al maanden teistert. Mensen en dieren lijden door het gebrek aan voedsel en water, bomen worden geel, de vegetatie verwelkt langzaam maar zeker. De Keniaanse overheid heeft intussen de noodtoestand uitgeroepen over 10 van de 47 districten in het land, omdat de gebieden “verwoest zijn door de droogte”. Wilde dieren sterven massaal, boeren zouden al zo’n 70 procent van hun kuddes zijn verloren. In het district Wajir zijn zes giraffen dood aangetroffen in het Sabuli Wildlife Conservancy. De dieren waren al verzwakt door de droogte en overleefden het niet toen ze vast kwamen te zitten in de modder.