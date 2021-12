Gault&Millau haalt hakbijl boven en spaart ook bekende namen niet: “Er zijn er die het beter doen, dan kan de rest dat toch ook?”

Vorig jaar zag de culinaire gids Gault&Millau omwille van corona wel het een en het ander door de vingers waardoor er amper dalers waren. Niet zo dit jaar, de mantel der liefde hangt opnieuw in de kast. 85 restaurants zakken in punten, nog eens een 40 andere vallen helemaal uit de nieuwe gids wegens zelfs geen 12 op 20 meer. “Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar, maar vandaag zien we corona niet langer als een reden waarom een zaak minder zou presteren.” Bij de dalers ook bekende namen.