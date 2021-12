Witte rook na 271 dagen: akkoord over nieuwe Nederlandse regering na langste formatie ooit

In Nederland zijn de leiders van vier partijen het maandagavond eens geworden over de vorming van een nieuwe regering, goed voor dezelfde coalitie als de vorige. Dat melden de informateurs Remkes en Koolmees, na opnieuw urenlang overleg. Het is negen maanden geleden dat bij onze noorderburen de verkiezingen plaatsvonden, deze formatie is dus goed voor een nationaal record.

Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zouden de vier beoogde coalitiepartijen – de rechts-liberale VVD, het links-liberale D66, het christendemocratische CDA, en de sociaalchristelijke ChristenUnie, die samen ook al de vorige regering vormden – een akkoord hebben gesloten waarin onder meer ruimte is voor “miljardeninvesteringen in het klimaat, woningbouw, en de aanpak van de stikstofcrisis, grotendeels gratis kinderopvang, de invoering van rekeningrijden, extra investeringen in het onderwijs, en onderzoek naar kernenergie.” Dat betekent veel investeren, en dus afstappen van de typische Nederlandse zuinigheid.

De vier partijen beschikken samen over een nipte meerderheid van 77 (van de 150) zitjes in de Tweede Kamer. Volgens de NOS komt er later op de avond nog wat meer toelichting over het akkoord.

Timing

De fracties van de betrokken partijen moeten zich dinsdag uitspreken over het akkoord. Daarna zullen de partijleiders vermoedelijk weer bijeenkomen, om het akkoord indien nodig nog her en der nog aan te passen. Het is de bedoeling dat de vier partijleiders het coalitieakkoord woensdagmiddag presenteren. Na een debat in de Tweede Kamer – vermoedelijk later deze week – wordt dan een formateur aangewezen.

Dat wordt hoogstwaarschijnlijk VVD-leider en huidig premier Mark Rutte, die vervolgens kan beginnen met het samenstellen van zijn vierde regering, die zou bestaan uit 20 ministers en 10 staatssecretarissen. 50 procent van alle posten zou naar een vrouw moeten gaan. Begin volgend jaar zou het kabinet-Rutte IV dan van start kunnen gaan.

Record

De verkiezingen bij onze noorderburen vonden in maart plaats: deze 272 dagen durende regeringsvorming is dus goed voor een nationaal record. Het vorige record stamt van vier jaar geleden, toen dezelfde partijen 225 dagen nodig hadden voor de formatie.

De regering-Rutte III moest elf maanden geleden opstappen omwille van de zogeheten ‘toeslagenaffaire’, waarbij honderden gezinnen in de problemen raakten nadat ze ten onrechte verdacht werden van fraude met kinderopvangtoeslagen.