Marc Brys strijdvaardig ondanks 3 op 12 met OHL: “Niet liggen wenen, maar opstaan en beter doen”

Vijf punten scheiden OHL van de verhoopte play-offs, terwijl het amper drie punten boven Zulte Waregem staat, dat virtueel play-downs speelt. Het gaat met andere woorden nog niet meteen de juiste kant op in Leuven. “Onze situatie is ongelukkig, maar we moeten ook niet liggen wenen”, zegt Marc Brys. “Opstaan en beter doen, dat is de boodschap. Moeten wij gaan twijfelen? Absoluut niet. Moeten wij beter doen? Absoluut wel. We moeten eens een wedstrijd kunnen beslissen. Dat wil niet goed lukken.”

Met thuiswedstrijden tegen Club Brugge woensdag en Standard zondag staat OHL voor een zware week. De vlieger dat het tegen de topclubs niet van moeten is, gaat in deze situatie alvast niet echt op. Club toonden de afgelopen weken wel regelmatig tekenen van zwakte. “Ze zijn in zekere zin kwetsbaar, maar nu de druk van de Champions League is weggevallen, verwacht ik terug heel veel focus op de competitie, en dat is niet interessant voor ons”, aldus Brys. “Het blijft de sterkste ploeg van het land.”

Of Brys tegen club op spits Sory Kaba kan rekenen, is nog niet helemaal duidelijk. Hij werd zaterdag in Kortrijk uitgesloten. “Het is nogal een klucht. Die rode kaart was gewoon lachwekkend”, zegt Brys daarover. Het Bondsparket is het niet met hem eens een stelde twee speeldagen effectieve schorsing voor. OHL aanvaardt het voorstel niet, en dus komt de zaak dinsdag voor het Disciplinair Comité.