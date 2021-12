Onze justitie-expert Steven De Bock ziet ook nadelen aan beslissing van hof: “De moord op Julie Van Espen is veel meer dan die pijnlijke details”

Het is een heel begrijpelijke vraag, die van de ouders van Julie Van Espen om de deuren van de assisenzaal te sluiten. Ze willen niet dat er een schouwspel wordt gemaakt van het lijden van hun dochter. Ze willen niet dat de details van de autopsie zomaar publiek bezit worden. Dat het lijden van hun dochter onnodig wordt uitgesmeerd. Ze hebben overschot van gelijk. De details over haar lot horen niet thuis in de kranten of op de websites.