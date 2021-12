Hoe onveiliger we rijden, hoe rijker hij wordt: ‘Keizer van de Wegwijzer’ Glenn Janssens zit achter bedrijf dat trajectcontroles uitbaat

In ruil voor 24 euro per boete baat een privébedrijf de trajectcontrole van A tot Z uit voor een gemeente. Die lucratieve bezigheid komt onder vuur, nu er contractuele bepalingen naar boven komen die garanderen dat er voldoende boetes geïnd worden. Bovendien is een van de sleutelfiguren achter het bedrijf niet onbesproken. Glenn Janssens, “de Keizer van de Wegwijzer”, kwam eerder in opspraak wegens vermeende fraude en omkoping.