Ultra’s Anderlecht boycotten bekermatch wegens vroege uur op werkdag: “Steeds meer verschuiving voor het geld, WK in Qatar wordt de hel voor onze competitie”

Anderlecht speelt volgende week donderdag (23/12) al om 18u00 tegen KV Kortrijk in de Croky Cup en dat valt niet in goede aarde bij de fans. De Ultra’s van RSCA willen de wedstrijd boycotten omdat ze het vroege uur op een werkdag schandalig vinden.

“Het is met spijt in het hart, maar volledig overeenkomstig met onze principes, boycotten wij Mauves Army 2003 de bekerwedstrijd”, luidt het in een statement. “Geen van onze leden zullen aanwezig zijn en de tribune zal niet van animatie voorzien worden. Deze beslissing is weloverwogen en het enige juiste antwoord op wedstrijduren die bepaald worden door zenders zonder rekening te houden met supporters.”

“De personen die dit uur beslist hebben, hebben duidelijk nog nooit Brussel doorkruist tijdens de spitsuren en gaan er waarschijnlijk vanuit dat supporters geen beroep uitoefenen of geen andere verplichtingen hebben dan naar het voetbal te gaan”, klinkt het stevig.

“Sinds enkele jaren stellen wij meer en meer verschuivingen vast om puur financiële redenen. We houden ons hart al vast voor het volgende seizoen met de wereldbeker in Qatar. Dit wordt de hel voor de kalender in de nationale competitie.”