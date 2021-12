Alexander Blessin blijft rustig in aanloop naar vitale duels tegen Kortrijk en Beerschot: “Deze week wordt niet bepalend voor ons seizoen”

Alweer met lege handen naar huis, dat was de conclusie na de match op Charleroi. Alexander Blessin vond dat zijn ploeg een puntje verdiend had, maar knullig verdedigen in de slotfase besliste daar anders over. Nu volgen twee levensbelangrijke matchen op vijf dagen tijd. “We gaan écht punten moeten pakken tegen Kortrijk en Beerschot”, aldus Blessin.

Eigenlijk kon je KV Oostende weinig kwalijk nemen op Mambourg. Van een voetbalmatch was er eigenlijk amper sprake: een besneeuwd veld maakte vlotte combinaties op voorhand onmogelijk. Toch kreeg KVO de kansen om te scoren en iets mee te nemen uit Charleroi, maar tevergeefs. “Ik zei het nog tijdens de rust tegen mijn jongens: de ploeg die het eerste zou scoren, zou winnen. En het is uitgekomen”, jammert Alexander Blessin. “Daardoor bleven we weer met lege handen achter. We hebben twee moeilijke momenten gekend, tijdens het begin van de eerst en de tweede helft. Daarna kwamen we telkens beter in de match. Maar we hebben onze kansen niet afgemaakt”, aldus Blessin. De Duitser baalde ook van het tegendoelpunt dat zijn mannen nog moesten slikken. “We stonden absoluut niet goed gepositioneerd, er ging van alles fout bij het doelpunt. Het is zuur dat we op die manier verliezen, want verder spelen we eigenlijk een goede match.”

En zo komt alles alweer op een zakdoek terecht in het kelder van het klassement. KV Oostende telt 20 punten en houdt wel nog OHL, Seraing en Cercle Brugge achter zich. Maar de marge is klein: Oostende heeft maar drie punten voorsprong op Zulte Waregem, dat op de voorlaatste plaats staat. Het wordt dit seizoen het grote doel om die plaats te vermijden. “We gaan écht punten moeten pakken tegen Kortrijk en Beerschot de komende week”, weet ook Blessin. Die matchen worden van levensbelang voor KVO. Vooral de match tegen Beerschot is van vitaal belang, want dan kan Oostende een rechtstreekse concurrent nog een extra uppercut geven. En mits de voorsprong van elf punten op de Ratten, is die marge nu al ruim.

Niet nerveus worden

“Daarom wordt het zo belangrijk. Maar of dit de belangrijkste week van het seizoen wordt voor ons? Ach neen, dat vind ik niet”, aldus Blessin. “Na deze week volgen er nog zoveel matchen: ook dan vallen er veel punten te rapen. Dus het niet zo dat ons seizoen of de redding staat of valt met de twee volgende wedstrijden. Laten we het week per week bekijken, en blijven punten pakken. We moeten niet nerveus worden.”

Afsluiten doet Blessin met een hoopvolle boodschap. Hij vond dat de mentaliteit van zijn ploeg in moeilijke omstandigheden uitstekend was. “Eerlijk: de jongens hebben een prima mentaliteit aan de dag gelegd. Ze hebben gevochten voor wat ze waard zijn, en meer kunnen we niet doen”, aldus Blessin. “Als we zo blijven verder doen, zullen de resultaten wel volgen. Laat ons maar in alle rust voortwerken.”