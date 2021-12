Na een pijnlijke 3 op 12 is er bij OHL druk ontstaan om deze week iets te rapen tegen Club Brugge en Standard. De vraag is alleen: wie gaat in die belangrijke thuiswedstrijden voor de doelpunten zorgen? Spits Sory Kaba is vermoedelijk geschorst en staat bovendien al anderhalve maand droog. Ook in de rest van kern is er momenteel niemand die vlot scoort bij de Leuvenaars.