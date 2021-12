Zeebeving met magnitude van 7,3 in oosten van Indonesië, tsunamiwaarschuwing opgeheven

De beving deed zich dinsdagmiddag plaatselijke tijd voor in de Floreszee, ten noorden van het eiland Flores, op een honderdtal kilometer van de stad Maumere, op een diepte van ongeveer 18,5 kilometer.

Op de eerste beelden uit het getroffen gebied zijn Indonesiërs te zien die hun huizen ontvluchten en files van motorfietsen en voertuigen die naar hoger gelegen gebieden trekken.

Het Pacifische Tsunamiwaarschuwingscentrum, dat in Honolulu is gevestigd, zei dat er niet langer een risico was op een tsunami. Aanvankelijk had het gewaarschuwd voor gevaarlijke golven langs de kustlijn binnen een straal van 1.000 kilometer rond het epicentrum.

De eilandstaat Indonesië bevindt zich in de Pacifische Ring van Vuur, waar veelvuldig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen optreden. Zo vond op Kerstmis in 2004 voor het Indonesische eiland Sumatra een zeebeving met magnitude 9 plaats, die zware tsunami’s veroorzaakte. De enorme golven zaaiden dood en verderf aan veel kuststroken van de Indische Oceaan. Zowat 230.000 mensen kwamen daarbij om het leven.