Politie te paard kan maar op derde van aanvragen ingaan

Na enkele maanden een beroep te hebben moeten doen op zelfstandige ruiters, kreeg de dienst groen licht voor het aanwerven van 14 operationele agenten. Daarmee komt hun totaal op 95, een cijfer dat nog steeds onder de doelstelling van 120 ligt.

Het resultaat is dat de bereden politie maar minder dan een derde van de aanvragen tot ondersteuning kan beantwoorden. Van die aanvragen komt 95 procent van lokale politiediensten.

Hoewel veel evenementen omwille van de coronacrisis geschrapt werden, was er toch veel vraag naar de agenten te paard, met name voor preventieve patrouilles met het oog op de naleving van de coronamaatregelen of om toezicht te houden tijdens manifestaties, zoals in het Ter Kamerenbos.