Organisaties dringen aan op betere op controle op Vlaamse wapenexport

Dinsdag licht minister-president Jan Jambon de Vlaamse wapenexport van 2020 toe in het Vlaams Parlement. In een open brief roepen vijftien middenveldorganisaties waaronder Amnesty International België, 11.11.11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Beweging.net, de Vlaamse regering op om het eindgebruik van de Vlaamse wapenexport beter te controleren.

Conflictgebieden

De organisaties klagen aan dat de uiteindelijke bestemming van een groot deel van de Vlaamse wapenexport niet gecontroleerd wordt. De Vlaamse wapenindustrie produceert namelijk vooral hoogtechnologische onderdelen. Die onderdelen worden in de eerste plaats geëxporteerd naar andere Europese lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar ze worden verwerkt in grotere wapensystemen. “Wat er gebeurt met de Vlaamse onderdelen na de integratie in grotere wapensystemen, wordt amper gecontroleerd.”, aldus de organisaties. “Hierdoor komt een deel van de Vlaamse wapenexport terecht in conflictgebieden.”

De organisaties roepen de Vlaamse overheid op om een systematische toestemmingsvereiste in te voeren bij wederuitvoer van Vlaamse wapens buiten de EU.

De open brief komt een week voor de zitting van de rechtbank van eerste aanleg, waar Vredesactie en CNAPD met ondersteuning van Amnesty International België, de Vlaamse overheid gedagvaard hebben om de export van onderdelen voor de Turkse luchtmacht te stoppen. De Vlaamse bedrijven Asco Industries, Sabca Limburg en Du Pont de Nemours leveren onderdelen van de vleugels en het landingsgestel van de Turkse A400M’s.

Doorn in het oog

Dat is Vredesactie al langer een doorn in het oog. De organisatie wijst erop dat die vliegtuigen een rol spelen in de levering van wapens en huurlingen voor gewapende conflicten in Libië en Azerbeidzjan. Die leveringen zijn in strijd met de internationale wapenembargo’s op die landen.

“De Vlaamse regering kiest ervoor om wapens te exporteren zonder de eigenlijke eindgebruiker te kennen. Op die manier komt wapentechnologie terecht in oorlogsgebied en brengt ze het recht op leven in gevaar. Als de Vlaamse overheid hier geen einde aan maakt, hebben we geen andere optie dan dit af te dwingen voor de rechtbank”, klinkt het bij Vredesactie.