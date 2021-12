Drie Fox News-nieuwsankers stuurden sms’jes naar stafchef van Trump tijdens bestorming Capitool: “Zorg dat hij dit ernstig neemt”

Drie prominente nieuwsankers van Fox News hebben op 6 januari, tijdens de bestorming van het Capitool in Washington, sms’jes gestuurd naar de stafchef van president Trump om die te overtuigen de situatie ernstig te nemen en een halt toe te roepen. De berichten werden afgelopen nacht (onze tijd) voorgelezen tijdens de commissie over de incidenten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Guy Stevens Bron : The New York Times

Hoe langer de bevoegde onderzoekscommissie in het Huis zich buigt over de rol die Mark Meadows gespeeld heeft tijdens de bestorming van het Capitool, hoe slechter het er begint uit te zien voor de voormalige stafchef van president Donald Trump. De zeven Democraten en twee Republikeinen in de commissie stemden afgelopen nacht (onze tijd) unaniem voor om te vervolgen voor minachting van het parlement omdat hij geweigerd heeft te getuigen of volledig mee te werken. Nu moet het hele Huis van Afgevaardigden stemmen over die eventuele vervolging.

LEES OOK. Steeds meer bewijzen dat Trumps team zelf achter couppoging zat

Voor de onderzoekscommissie het advies tot vervolging gaf, was de rol van Meadows in de bestorming nog wat pijnlijker aangetoond dan al het geval was. Zo werd duidelijk dat drie prominente nieuwsankers van de conservatieve nieuwszender Fox News Meadows sms’jes gestuurd hadden. Daarin vroegen ze hem om president Trump te overtuigen om de situatie ernstig te nemen en er alles aan te doen ze een halt toe te roepen.

Beschadigend

De Republikeinse afgevaardigde Liz Cheney las de sms’jes luidop voor tijdens de zitting. “Mark, de president moet de mensen in het Capitool vragen om naar huis te gaan. Dit is beschadigend voor ons allemaal. Hij is zijn nalatenschap aan het vernietigen”, had Laura Ingraham, presentatrice van de avondshow The Ingraham Angle, die dag naar Meadows gestuurd.

Haar collega Brian Kilmeade, die de ochtendshow voor zijn rekening neemt, stuurde dan weer: “Alsjeblieft, zorg dat hij op tv komt. Hij maakt alles kapot dat jullie verwezenlijkt hebben.” Eenzelfde signaal in een sms van Sean Hannity, ook een prominent nieuwsanker en Trump-medestander. “Kan hij een statement geven? En de mensen vragen om het Capitool te verlaten?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opmerkelijk is dat de drie presentatoren op Fox News zelf veel minder kritisch waren na de bestorming. Zij drukten daar hun twijfels uit over hoe de verkiezingen verlopen zijn - dé beweegreden van de bestormers - en noemden het onwaarschijnlijk dat de politie niet in staat was om de betogers terug te dringen. Bij Fox News werd nog niet gereageerd op die onthullingen.

E-mail

De parlementaire commissie maakte maandag bekend dat Meadows een dag voor de aanval op het Capitool in een e-mail had geschreven dat de nationale garde paraat zou staan om pro-Trump-demonstranten te beschermen. De e-mail was volgens de commissie een van de zaken waarover zij hem had willen ondervragen.

Bovendien dook ook een sms op van Meadows, waarin hij “I love it” stuurde als reactie op een Powerpointpresentatie over mogelijke manieren om het nakende presidentschap van Joe Biden aan te vechten. De maker van de presentatie getuigde eerder in The Washington Post dat hij er meermaals overleg over heeft gepleegd met Meadows.