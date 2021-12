VN bevestigen recordtemperatuur van 38 graden in Noordpoolgebied: nooit eerder werd het er zo warm

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft dinsdag de 38° Celsius die in juni vorig jaar werd gemeten in het Siberische Verchojansk bevestigd. Nooit eerder werd het zo warm op de Noordpool. De VN-organisatie noemt het record een “nieuw alarmsignaal over de klimaatverandering”. Nog vorig jaar werd ook op de Zuidpool een recordtemperatuur van 18,3° opgetekend.

Verchojansk bevindt zich 115 km ten noorden van de poolcirkel, en de temperatuur wordt er al sinds 1885 gemeten. Het stadje, het kleinste van Rusland, staat al langer bekend om zijn temperatuurrecords. De laagste temperatuur die er ooit werd gemeten was -67,8°, in 1892. Omdat het er in de zomer tot meer dan 30° kan worden, kan het temperatuursverschil tussen winter en zomer er tot 100° oplopen.

Belangrijke regio

Het record van de zomer van 2020 werd gevestigd tijdens “een uitzonderlijke en lange hittegolf in Siberië”, merkt de WMO op. In het Siberische gebied boven de poolcirkel was het die zomer op de meeste dagen 10 graden warmer dan normaal. De temperaturen in het Arctisch gebied stijgen twee keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde, sneller dan op de meeste plekken.

“Dit onderzoek belicht de stijgende temperaturen in een regio die vanuit klimaatperspectief belangrijk is voor de rest van de wereld”, beklemtoont Randall Cerveny, rapporteur over de klimatologische en meteorologische extremen bij de WMO.

54,4 graden

De onderzoekers van de WMO proberen nog een wereldwijd hitterecord van 54,4° te verifiëren. Dat werd zowel vorig jaar als dit jaar gemeten in Death Valley in Californië. Daarnaast lopen er nog pogingen om een Europees hitterecord, 48,8° op Sicilië deze zomer, te homologeren.

De expertengroep die deze records al dan niet bevestigt, onderzoekt onder meer de betrouwbaarheid van de instrumenten die voor de meting gebruikt werden. Daarnaast bleek uit het onderzoek naar het Noordpoolrecord dat nergens boven de poolcirkel eerder al temperaturen van 38° of meer gemeten werden.