Bondsparket hoort Abdoulaye Seck over racisme, maar geeft hij details?

Het bondsparket moet beslissen of het Abdoulaye Seck (29) een voorstel tot schorsing doet, maar wil eerst duidelijkheid over zijn rode kaart. De Senegalees is opgeroepen om vandaag meer uitleg te geven. De Antwerp-verdediger moet zeggen waarom hij door het lint ging in de wedstrijd tegen Standard.

Hij had woorden met Standard-speler Selim Amallah en bij Antwerp gingen ze ervan uit dat er racisme in het spel was. Het enige probleem: toen Seck een verklaring aflegde bij de match delegate, wilde hij geen details geven over de woorden van Amallah. “Ze zijn te vuil om te herhalen.” En ook gisteren tegenover de clubleiding wilde hij het niet zeggen. Daarom kwam er ook nog geen klacht. Een probleem, want zonder extra info over eventuele racistische uitspraken – een verzachtende omstandigheid –, dreigt hij gewoon geschorst te worden voor zijn ‘ongepaste houding’. Het bondsparket kan twee speeldagen eisen en hij heeft nog een speeldag voorwaardelijk staan.

Interessant is dat ook Amallah, net als scheidsrechter Visser, aanwezig is op de (online) zitting. Wel enkel als getuige, omdat hij maar met geel bestraft werd. Als er toch elementen van racisme naar boven komen, krijgt het uiteraard wel nog een staartje. Overigens moet Jelle Bataille (Antwerp) drie weken effectieve schorsing vrezen vanwege een lichte slag en Damjan Pavlovic (Standard) vier weken voor een trap en een slag.