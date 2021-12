Amazon onder vuur wegens tornadododen in hun magazijn: “Ze vinden productiviteit belangrijker dan mensenlevens”

Amazon ligt onder vuur omdat bij de doortocht van een hoop tornado’s in de Amerikaanse staat Illinois een warenhuis volledig verwoest werd en zes personen om het leven kwamen. De nabestaanden stellen zich vragen over de procedure die gevolgd is toen duidelijk werd dat er een potentieel erg gevaarlijke storm op komst was.

Hoe snel hebben de leidinggevenden in het Amazon-warenhuis in Edwardsville ingegrepen toen duidelijk werd dat een verwoestende tornado onderweg was? Dat is de vraag die enkele nabestaanden van de zes dodelijke slachtoffers, die om het leven kwamen toen het dak instortte, zich stellen. Een van hen is Rachel Clayton, die haar broer verloor door de storm.

“Dit zou nooit gebeurd zijn als ze mensenlevens boven de productiviteit zouden stellen”, schreef ze in een post op Facebook. “Iedereen weet dat Amazon alleen daarom geeft. Als het bedrijf alle werknemers meteen in veiligheid gebracht zou hebben zodra duidelijk was dat de tornado eraan kwam, zou mijn broer niet gestorven zijn. Niemand zou dan last minute op zoek moeten gegaan zijn naar een plek om te schuilen en mijn broer zou geen mensen moeten helpen hebben om daar te geraken. Ik wil antwoorden van hen. Ze moeten dit ernstiger nemen.”

Toiletten

Heel wat van de werknemers zochten onderdak in de toiletten van het warenhuis. Dat is waar de leidinggevenden hen naartoe stuurden, zo getuigt David Kosiak bij BBC. “Het klonk alsof er een trein door het gebouw reed. De tegels kwamen van het dak, er was zoveel lawaai. We moesten daar schuilen tot ze ons daar eindelijk weggehaald hebben, 2,5 uur later.” In die toiletten stierf een van de zes overledenen.

Volgens Amazon treft niemand schuld voor wat gebeurd is. “Er is heel snel gewerkt”, staat te lezen in een reactie. “We zijn erg bedroefd door de overlijden, maar we hebben heel hard gewerkt om iedereen tijdig en goed op voorhand in vooraf afgesproken schuilplaatsen te krijgen.” Jammer genoeg, zo klinkt het nog, “is een kleine groep werknemers naar een plaats gegaan die niet was aangeduid als schuilplaats. “Daar waren de meeste slachtoffers te betreuren.”

Dat sterkt Clayton in haar betoog. “Ze moeten de veiligheid van het personeel ernstiger nemen.”