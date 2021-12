Felle kritiek op verkiezing van Elon Musk tot ‘Person of the Year’: “Slechtste keuze ooit”

Er is veel onbegrip voor de keuze van het magazine Time om Elon Musk uit te roepen tot ‘Person of the year’. Heel wat politici en opiniemakers laten dat blijken op sociale media. Ze hebben het over de “slechtste keuze ooit”.

Het kwam voor velen als een verrassing dat Elon Musk de persoon van het jaar werd voor Time. De Zuid-Afrikaanse ondernemer achter SpaceX en Tesla en op dit moment de rijkste persoon op aarde wordt door het magazine omschreven als een “clown, genie, visionair, showman en industrieel” en iemand die de controverse niet schuwt door extreme standpunten in te nemen.

© AFP

Maar die beslissing van Time lokt op sociale media heel wat reacties uit. Zo tonen heel wat mensen zich enthousiast over de beslissing om iemand zo “moedig” en “innovatief” te prijzen, maar vooral Amerikaanse politici en opiniemakers hebben felle kritiek op de beslissing. Hun argumenten zijn vooral dat Musk een “rijkentaks” tegengehouden heeft, dat hij vakbonden het daglicht niet waardig vindt en hij het coronavirus meermaals geminimaliseerd heeft.

Kritiek komt er bijvoorbeeld van de Amerikaanse senator en ex-presidentskandidaat Elizabeth Warren. Zij schrijft op Twitter: “Laat ons de kapotte belastingsregels hervormen zodat de persoon van het jaar effectief belastingen gaat betalen en geen profiteur meer kan zijn.” Ook afgevaardigde Pramila Jayapal klopt op die nagel. “Het is TIME voor Elon Musk om eerlijk belastingen te betalen.”

Nog een criticaster van formaat: de bestsellerauteur Kurt Eichenwald. “Ik heb me ingehouden om iets te zeggen over de beslissing van Time tot ik hun argumentatie gelezen had”, schrijft hij op Twitter, waarna hij van wal steekt. “In een jaar waar de ontwikkelaars van mRNA-vaccins (Pfizer-Biontech en Moderna, nvdr) miljoenen levens hebben gered en geholpen hebben om wereldwijd economieën te redden, is de keuze voor Musk de slechtste keuze ooit.”

Time heeft intussen gereageerd op de kritiek. “De persoon van het jaar is geen trofee, maar een erkenning van de persoon die de meeste invloed gehad heeft op de gebeurtenissen in de wereld, of dat nu goed of slecht is.”