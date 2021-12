Harry en Meghan steken Kate en prins William voorbij op Instagram

Sinds prins Harry en Meghan Markle het Verenigd Koninkrijk verlaten hebben en in de VS zijn gaan wonen, wordt de rivaliteit tussen hen en prins Harry en Kate Middleton extra in de kijker gezet wanneer dat maar kan. Daarvoor worden heel wat parameters in de gaten gehouden. En nu geeft een daarvan aan dat Harry en Meghan de populariteitsstrijd op Instagram aan het winnen zijn.

Dat zit zo: over de hertog en hertogin van Sussex werden meer dan 2,4 miljoen berichten met hashtag gepost, terwijl de Cambridges blijven steken op 2,2 miljoen. Harry en Meghan nemen de fakkel zo over van zijn broer en schoonzus. Ze halen daarmee zeven keer zoveel hashtags als het gemiddelde voor royals wereldwijd.