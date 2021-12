Boetes voor Genk en OHL wegens wangedrag supporters

Op 21 november hadden Genkse supporters voor aanvang van de wedstrijd op het Kiel (2-0) Bengaals vuur en rookbommen aangestoken. De rook bleef even hangen, maar de aftrap werd niet verlaat. Halverwege de eerste helft klonk opnieuw een hevige knal, afkomstig van een bommetje in het bezoekersvak.

OH Leuven moet dan weer een boete van 500 euro betalen, omdat fans op 20 november in de thuismatch tegen Seraing (1-3) gevulde bierbekers in de neutrale zone hadden gegooid na de derde goal van de bezoekers. Een kartonnen bierhouder werd ook richting doelman Dietsch gesmeten, zonder hem evenwel te raken. (belga)