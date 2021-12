Boris Johnson kampt met intern verzet tegen coronamaatregelen, minister blundert: “250 omikrongevallen” zijn er eigenlijk 10

De Britse premier Boris Johnson heeft er enkele moeilijke weken op zitten en voorlopig is er weinig zicht op beterschap. Binnen zijn eigen Conservatieve Partij is er een grote tegenstand tegen de coronamaatregelen die later op dinsdag ter stemming voorliggen. Oppositiepartij Labour gaf al aan dat ze wel zal instemmen met Plan B, het pakket nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Vanwege de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant wil de Britse regering strengere maatregelen invoeren. Zo moeten nachtclubs en sommige andere bedrijven in Engeland gaan controleren of meerderjarige bezoekers volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of recent negatief zijn getest. Ook stemt het parlement over een aangescherpte mondkapjesplicht.

De interne rebellie tegen de strengere maatregelen heeft onder meer te maken met recent uitgelekte beelden waarop te zien was dat Johnson of leden van zijn entourage het eind vorig jaar niet al te nauw namen met de coronaregels. Sommige van Johnsons partijgenoten wijzen erop dat het moeilijk is de regels te doen naleven als Johnson en co zich zelf niet aan die regels houden.

Vrijheden ondermijnen

Parlementslid Henry Smith, die bekendstaat als een aanhanger van Johnson, zei verder aan Sky News dat vrijheden van burgers zo verder worden ondermijnd. Hij voorspelde ook dat de plannen van de regering schadelijk zullen zijn voor de economie.

Volgens het conservatieve tijdschrift The Spectator hebben 77 van de 361 tory’s in het Lagerhuis aangegeven dat ze tegen de regering zullen stemmen - Johnson beschikt over een meerderheid van 79 stemmen.

Labour zal dus wel instemmen met de nieuwe regels, maar tegelijk verhogen ook de sociaaldemocraten de druk op de premier. Zij dringen er bij de tory’s op aan om het vertrouwen in Johnson op te zeggen. Volgens Labour-leider Keir Starmer is Johnson ongeschikt om het land te leiden.

Blunder

Bovenop die interne rebellie kwam dinsdag nog een blunder van Johnsons vicepremier Dominic Raab. In een interview met Sky News zei hij dat er in de Britse ziekenhuizen 250 mensen met de omikronvariant zijn opgenomen, maar later bleek dat het er slechts tien zijn. De zender kreeg te horen dat Raab de vraag kennelijk verkeerd had gehoord of begrepen.

Later deze week dreigen nieuwe problemen voor Johnson. In het district North Shropshire, een conservatief bolwerk, worden dan verkiezingen gehouden nadat Owen Paterson, een vertrouweling van Johnson, moest opstappen omdat hij in een schandaal verwikkeld raakte. Mogelijk gaat Patersons parlementszetel donderdag naar de kandidaat van de liberaal-democraten.