VN beschuldigen taliban van minstens 72 buitengerechtelijke executies in Afghanistan

De Verenigde Naties zijn gealarmeerd over de buitengerechtelijke executies die de taliban in Afghanistan uitvoeren op voormalige leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten of andere mensen die deel uitmaakten van het vorige regime. Sinds de taliban midden augustus de macht overnamen, telde de landenorganisatie al 72 executies door de taliban.

“Tussen augustus en november hebben we geloofwaardige beschuldigingen ontvangen van meer dan 100 executies, waarvan er zeker 72 toegeschreven zijn aan de taliban”, zei Nada al-Nashif, adjunct-hoog commissaris voor de mensenrechten tijdens de VN-Mensenrechtenraad. “Ik ben gealarmeerd over de aanhoudende berichten die melding maken van buitengerechtelijke executies in het hele land, ondanks de algemene amnestie die de taliban op 15 augustus afkondigden.”

Verschillende van de geëxecuteerde lichamen werden volgens al-Nashif getoond aan de bevolking. “Dit heeft de angst onder een groot deel van de bevolking vergroot”, zegt al-Nashif.

Begin deze maand maakten de Verenigde Staten en andere westerse bondgenoten al bekend dat ze “ongerust” zijn over deze executies door het huidige regime. Ze vroegen dat er snel onderzoek opgestart zou worden. De taliban hebben die beschuldigingen al verworpen. “Er zijn moorden geweest op voormalige leden van de veiligheidsdiensten, maar dat had te maken met rivaliteiten of persoonlijke twisten”, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.