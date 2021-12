Elf kinderen gewond na luchtaanval in Idlib

Onder de gewonden waren elf kinderen jonger dan veertien jaar en twee vrouwen. Twee mensen stierven voordat ze het ziekenhuis bereikten. Een vierjarige patiënt was in kritieke toestand, maar de artsen slaagden erin haar te stabiliseren. De anderen hadden lichte tot matige verwondingen, klinkt het.

“Dit is niet de eerste keer dat we te maken hebben met een massale toestroom van slachtoffers in een van de ziekenhuizen die we mee beheren in Noordwest-Syrië”, verklaart een arts van AZG die anoniem wil blijven. “Maar het is ongebruikelijk om zoveel kinderen te zien. In dit geval waren sommigen nog maar twee jaar oud. In hun korte leven hebben deze kinderen niets anders dan conflicten meegemaakt. Ze zijn niet alleen getuige maar ook direct slachtoffer van het geweld. Dat is zo schrijnend.”