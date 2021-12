Twee matchen uitgesteld op twee dagen en recordaantal besmettingen per week: Premier League houdt adem in voor omicron

42 coronagevallen in één week, minstens vijf clubs met besmettingen en al twee matchen uitgesteld op twee dagen tijd. De Premier League houdt de adem in nu na Brighton-Tottenham ook Brentford-Manchester United uitgesteld moest worden door de oprukkende omicronvariant. Verregaande maatregelen moeten erger voorkomen. De klok tikt, want de commercieel belangrijke eindejaarsperiode komt eraan.