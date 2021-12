Club NXT moet naar Denemarken in Youth League, loodzware loting voor Genk met Chelsea

De jonkies van Club Brugge en Genk kennen hun tegenstander in de play-offs van de Youth League: Club NXT moet voorbij Midtjylland in Denemarken, Genk ontvangt het grote Chelsea. De duels worden in één match beslecht op 8 of 9 februari.

Club NXT had eigenlijk lang zich op een rechtstreekse kwalificatie voor de 1/8ste finale van de Youth League, maar een pijnlijke nederlaag tegen PSG zorgde ervoor dat de U19 naast de groepswinst greep. Dan maar een extra ronde afwerken. In de play-offs lootte NXT het Deense Midtjylland, dat via enkele voorrondes wist door te stoten. Slecht nieuws voor Club: de match wordt afgewerkt in Denemarken, want het balletje van blauw-zwart kwam als tweede uit de trommel én de play-offs worden in één pot afgewerkt. Gezien de sterke groepsfase is NXT wel favoriet.

Ook Genk speelt nog play-offs voor de Youth League: via het domestic champions path overleefden de Genkenaars ook enkele rondes, waardoor de Limburgers in de trommel mochten. Daaruit kwam een loodzware loting met Chelsea, tweevoudig winnaar van de Youth League. Indien Genk of Club doorstoten naar de 1/8ste finales, zou dat een primeur zijn voor beide clubs. De play-offs worden afgewerkt op 8 of 9 februari.