Oegandese oppositieleider opnieuw onder huisarrest

De Oegandese oppositieleider Bobi Wine is dinsdag de facto weer onder huisarrest geplaatst. Op sociale media laat Wine weten dat de veiligheidsdiensten zijn huis omcirkeld hebben, zoals eerder dit jaar na de presidentsverkiezingen. Wine was van plan later op de dag campagne te voeren voor een stembusslag. “De militaire aanwezigheid rond mijn huis is versterkt”, tweette Wine. “Niemand mag binnen of buiten.”

De 39-jarige Wine was van plan om dinsdag naar Kayunga, in het centrum van het Oost-Afrikaanse land, te reizen, voor een verkiezingsmeeting van een oppositiekandidaat. Ook president Yoweri Museveni zou dinsdag een meeting houden in Kayunga, maar dan voor de kandidaat van zijn partij. “Een bewaker en een tuinman zijn lastig gevallen en opgepakt”, laat Wine nog weten.

Begin dit jaar, na de presidentsverkiezingen in Oeganda, werd Wine ook al elf dagen de facto onder huisarrest geplaatst. Wine eindigde in die stembusgang als tweede, maar werd in de aanloop naar de verkiezingen verschillende keren korte tijd opgepakt. Hij en zijn partijleden werden het campagne voeren ook ernstig bemoeilijkt.

De 77-jarige Museveni is intussen bezig aan zijn zesde mandaat als president van een land waarvan de meerderheid van de overwegend jonge bevolking nooit een andere president kende.