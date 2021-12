Manchester United-verdediger Victor Lindelöf wordt onderzocht nadat hij op veld onwel werd door te hoge hartslag

LEES OOK (+). Twee matchen uitgesteld op twee dagen en recordaantal besmettingen per week: Premier League houdt adem in voor omicron

De Zweedse centrale verdediger moest in de 74e minuut vervangen worden nadat hij op het veld verzorgd werd vanwege - op het eerste zicht - pijn aan de borstkas. Interim-coach Ralf Rangnick verklaarde na de match dat Lindelöfs hartslag hoger was dan normaal.

“Victor ondergaat uit voorzorg een reeks onderzoeken”, zo meldt Manchester United op de clubwebsite. “Hij is echter goed hersteld na wat gebeurd is in de wedstrijd tegen Norwich. Alles wijst erop dat er geen verband is met de corona-uitbraak in de club.”

De Premier League-wedstrijd van dinsdagavond tussen Manchester United en Brentford werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen bij verschillende spelers van ManU.

