Joachim Van Damme viert rentree in wedstrijdkern KV Mechelen: “Hij beseft nu hoe belangrijk basisconditie is”

KV Mechelen ontvangt woensdagavond (18u45) ploeg in vorm AA Gent. De Kakkers hoeven geen extra pionnen te missen, en dat is al heel wat na de blessure/coronagolf van de voorbije weken. Bovendien keren Geoffry Hairemans én Joachim Van Damme terug in de selectie.

Afgelopen vrijdag zei coach Wouter Vrancken nog dat Van Damme idealiter pas na Nieuwjaar zijn rentree maakt. “Voor zijn opbouw is dat nog steeds het beste, en met minder blessureleed in onze kern was hij er nu nog niet bij geweest. Daartegenover staat dat Jo al een paar weken met de groep traint, en zijn basisconditie nog nooit zo goed was.” De centrale middenvelder kampte met pubalgie en speelde dit seizoen nog maar drie wedstrijden. Zijn laatste dateert van 26 september.

Wil dat laatste zeggen dat Van Damme de definitieve klik heeft gemaakt? “Door zo lang out te zijn, is hij gaan beseffen hoe belangrijk die basisconditie is. Pubalgie is een overbelastingsblessure. En als jouw basisconditie niet in orde is, loop je het risico dat de blessure terugkomt. Jo heeft hard gewerkt, soms met trekken en sleuren, maar de drang naar voetbalminuten is groot.”

Vrancken scherp voor jongelingen

Ook Hairemans zit tegen de Buffalo’s weer in de selectie. “Tegen Union hebben we vastgesteld dat de jonge gasten niet klaar zijn om aanvallend het verschil te maken. Dan kan je beter Hairemans of Van Damme tien minuten inbrengen”, aldus Vrancken nog.

Voor Bateau komt de partij te vroeg. De verdediger ondergaat woensdag een nieuwe coronatest. Kaya zit nog enkele dagen langer in quarantaine. En wat de geblesseerden betreft: Vanlerberghe traint voorlopig nog individueel, terwijl Cuypers de trainingen nog niet kon hervatten. Het duo Druijf-Engvall zien we pas na Nieuwjaar terug. Engvall liep een scheurtje in de enkelband op. Normaal sluit hij begin januari aan op stage in het Spaanse Oliva.