Pfizer-vaccin biedt 70 procent bescherming tegen ernstige ziekte na omikronbesmetting

De studie van Discovery, de grootste particuliere ziektekostenverzekeraar in het land, samen met wetenschappers van de van de South African Medical Research Council (SAMRC), is gebaseerd op resultaten van 78.000 PCR-testen die tussen 15 november en 7 december zijn uitgevoerd.

“Een dubbele dosis van het Pfizer-vaccin toont een doeltreffendheid van 70 procent in het verminderen van ziekenhuisopnames”, verklaarde de voorzitter van Discovery, Ryan Noach, op een persconferentie. Voor de komst van de nieuwe variant was het vaccin 93 procent doeltreffend.

Het vaccin verliest verder nog doeltreffendheid wanneer gevaccineerde personen verschillende kortdurende besmettingen oplopen, zei Noach nog.

Glenda Gray, voorzitter van de SAMRC, een openbare organisatie voor medisch onderzoek, noemt de resultaten “uiterst bemoedigend”. Ze wijst erop dat “het vaccin bedoeld is om bescherming te bieden tegen ziekenhuisopnames en sterfgevallen”.

In Zuid-Afrika is het aantal besmettingen exponentieel toegenomen sinds de komst van omikron. Die variant is nu verantwoordelijk voor 90 procent van de gevallen. Het land is het zwaarst getroffen in Afrika, met meer dan 3,1 miljoen besmettingen en meer dan 90.000 sterfgevallen.