Zeker tien doden na zwaar onweer in Brazilië

In het oosten van Brazilië zijn zeker tien mensen omgekomen na zware regenval en hevige overstromingen en aardverschuivingen. Lokale media melden, op basis van de civiele bescherming in de staat Bahia, dat 15.000 mensen dakloos geworden zijn door de natuurramp.

De voorbije dagen werden tienduizenden mensen getroffen door het noodweer in Bahia, maar ook in het noorden van de staat Minas Gerais. In meer dan 50 steden werd de noodtoestand afgekondigd. President Jair Bolsonaro was zondag over het overstroomde gebied gevlogen om zich een beeld van de situatie te kunnen vormen.