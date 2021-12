Politieman gewond nadat verdachte inrijdt op politievoertuig in Brussel

Een inspecteur van de lokale recherche van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene is vrijdagavond 10 december gewond geraakt nadat een verdachte was ingereden op het politievoertuig. De verdachte kon na een korte achtervolging ingerekend worden en werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag.

Vrijdagavond was een anonieme patrouille getuige van een mogelijke drugsdeal in de Visverkoperstraat. De agenten zagen hoe een man in een wagen stapte en even verderop alweer uitstapte. De inspecteurs onderschepten de man meteen en die gaf toe dat hij een kleine hoeveelheid cocaïne had gekocht van de bestuurder van de wagen.

De politie blokkeerde daarop het verdachte voertuig om over te gaan tot een controle. De bestuurder reed echter plotseling bruusk achteruit en reed hierbij in op het portier van het dienstvoertuig. Bij die aanrijding raakte één van de inspecteurs gewond aan het been. Een tweede inspecteur moest uit de weg springen om niet aangereden te worden door het vluchtende voertuig.

Het kwam tot een korte achtervolging waarbij de vluchtende bestuurder zich geblokkeerd zag door een stilstaand voertuig. De verdachte sloeg vervolgens te voet op de vlucht maar kon niet veel later zonder verdere problemen worden gearresteerd. In de wagen werden twee gsm’s teruggevonden en in de zakken van de verdachte stak nog 350 euro.

De verdachte ontkende de feiten van drugsverkoop en werd na verhoor ter beschikking gesteld van de Brusselse onderzoeksrechter. Die plaatste de verdachte onder aanhoudingsbevel voor verkoop van verdovende middelen, gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten in de uitoefening van hun functie. De gewonde inspecteur is minstens twee dagen arbeidsongeschikt.