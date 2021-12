Echtgenoot van Wit-Russische oppositieleidster Tichanovskaja veroordeeld tot 18 jaar cel

Goed anderhalf jaar geleden werd Sergej Tichanovski in de aanloop naar de omstreden presidentsverkiezingen opgesloten. Eerder al was zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen ongeldig verklaard, waarop zijn vrouw besliste zich verkiesbaar te stellen. Zij is sindsdien een van de leidende stemmen tegen het regime van dictator Aleksandr Loekasjenko, die ook wel de laatste dictator van Europa wordt genoemd. Tichanovskaja leeft sinds de zomer van 2020 in ballingschap.

Tichanovski is door de rechtbank in Gomel veroordeeld voor “het voorbereiden en organiseren van massale opstanden”, meldt het Wit-Russische staatspersagentschap Belta. Hij is ook veroordeeld voor “het aanzetten tot haat in de samenleving”, “het verstoren van de openbare orde” en “het hinderen van de verkiezingscommissie”. Tichanovskaja bestempelde het vonnis, dat achter gesloten deuren uitgesproken werd, als “onwettig”.

“De dictator neemt publiekelijk wraak op zijn sterkste tegenstanders”, tweette Tichanovskaja dinsdag. “De hele wereld kijkt toe. We zullen niet stoppen”, voegde ze eraan toe. “Ik zal deze man, van wie ik hou en die een leider voor miljoenen Wit-Russen is geworden, blijven verdedigen”, zei ze enkele uren voor het vonnis werd uitgesproken in een videoboodschap. Ze toonde zich bereid “het onmogelijke” te doen om hun hereniging te bespoedigen.

Behalve Tichanovski werd met Mikola Statkevitsj een andere bekende oppositiekracht veroordeeld tot een zware celstraf. Hij moet veertien jaar de gevangenis in. Vier anderen kregen celstraffen van vijftien of zestien jaar. De advocaten van Tichanovski en de andere beklaagden is het verboden te spreken, willen ze het recht om hun beroep uit te oefenen niet verliezen. Presidentskandidaat Viktor Babaryko en campagneleider Maria Kolesnikova werden eerder dit jaar al veroodeeld tot respectievelijk veertien en elf jaar cel.