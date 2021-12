Huishoudhulpen voeren actie: “Give pennies, get zombies”

Vakbonden voeren in Gent actie voor een betere verloning van huishoudhulpen. Voor de kantoren van Domestic Services, een grote speler die meer dan 900 mensen tewerkstelt, verzamelt dinsdag een delegatie om te pleiten voor een substantiële loonsverhoging. Want wat vandaag op tafel ligt bij de onderhandelingen over een akkoord in de dienstenchequesector, is ondermaats, vinden ze.

Op een mobiele geluidsinstallatie wordt de technohit Kernkraft 400 van Zombie Nation afgespeeld. “Het zombielied is het goal-lied van KAA Gent, en Domestic Services sponsort KAA Gent”, legt Ann Deheegher van ABVV uit. “We vragen aan de werkgevers om ook eens voor de huishoudhulpen te scoren. Want als je enkel centen geeft, krijg je schimmen en verlaten mensen de sector. Give pennies, get zombies”.

Ook de christelijke vakbond ACV en de liberale vakbond ACLVB zijn niet voldaan over de vooruitgang bij de onderhandelingen over een sectoraal akkoord. De gesprekken zijn vastgelopen op een magere loonsverhoging. Maar ook andere onderdelen zijn moeilijk te aanvaarden. “De huishoudhulpen willen ook niet betalen voor hun eigen vervoer”, zegt Wendy Buedts van ACV.

De bonden hebben berekend dat Domestic Services de afgelopen 5 jaar 11 miljoen euro aan aandeelhouders heeft uitgekeerd. Dat substantiële loonsverhoging in de gesubsidieerde sector niet bespreekbaar lijkt, valt zwaar. Vooral omdat huishoudhulpen de voorbije jaren risico’s hebben genomen, zegt Buedts. “Een huishoudhulp werkt bij mensen thuis. Ze worden vaak uitgestuurd bij mensen die in quarantaine zitten of ziek zijn en het achteraf pas melden. Ze zijn extra kwetsbaar. In bedrijven worden nog maatregelen genomen. Maar bij deze mensen niet. Ze krijgen wel mondmaskers en handgel, maar op zich is dat niet genoeg.”

Bij een besmetting zijn de gevolgen vaak zwaar. “Heel vaak krijgen wij verhalen te horen van mensen die positief testen omdat ze een besmetting hebben opgelopen bij de klant. Dat maakt de situatie extra precair: lage lonen, hard werk en bijkomende risico’s. We vinden dat problematisch.”

Ook Deheegher vindt dat een grens is bereikt, vooral op het vlak van verloning. “Deze mensen komen echt niet meer toe. Dat is al lang het geval. Maar we ontvangen echt noodsignalen. Het gaat dikwijls om alleenstaande ouders die facturen alleen moeten dragen. Dit is een noodsituatie.”

“Domestic Services, en bij uitbreiding de hele sector van de dienstencheques vertegenwoordigd door Federgon, moet zich dringend realiseren dat het zo niet verder kan”, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront. “Een sector die het moet hebben van overheidsgeld, daarmee voetbal sponsort en aandeelhouders uitbetaalt is een kaakslag voor de huishoudhulpen die het moeten stellen met een aalmoes.”

Bij het protest hoort ook een landelijke stickeractie. De luidruchtige muziek aan het hoofdkwartier in Gent “zal zeker niet de laatste actie zijn”, zegt Buedts. “We zijn echt vastberaden om hiermee verder te gaan.”