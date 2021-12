Grootverbruikers elektriciteit willen dat regering knopen doorhakt over kernuitstap: “Verpletterende verantwoordelijkheid”

De voorbije weken regende het oproepen van bedrijven en federaties aan de regering om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De nieuwste oproep komt van Febeliec, die de industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas vertegenwoordigt.

De grootverbruikers – denk aan grote chemiebedrijven – vragen de regering om “een snelle en evenwichtige beslissing” om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen. Opvallend: de grootverbruikers laten in het midden of de regering moet kiezen voor het al dan niet langer open houden van de kerncentrales. “Het dossier is zo complex en zo vaag dat we het ook niet meer weten”, aldus topman Peter Claes.

Dat het dossier zo lang heeft aangesleept, is de “verpletterende verantwoordelijkheid” van de federale regering, aldus Febeliec. “De regering speelt hier niet met knikkers. Het gaat over investeringszekerheid en het comfort van gezinnen en bedrijven.”