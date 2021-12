Antwerpse Open VLD-voorzitters stappen op na heisa over schepenambt: “Hebben onszelf laten verdelen”

De twee covoorzitters van Open VLD Antwerpen nemen ontslag naar aanleiding van de heisa rond het mislopen van een extra schepenambt in het Antwerpse stadsbestuur. Dat hebben ze laten weten in een verklaring aan het lokale partijbestuur.

Het was covoorzitter Bavo De Mol die vrijdagavond de lont in het kruitvat stak door te stellen dat gemeenteraadslid Erica Caluwaerts “soloslim speelde” toen ze een akkoord sloot met N-VA en Vooruit over de toekomst van het Antwerpse stadsbestuur. Daarin zou Caluwaerts zoals al voorzien schepen worden in plaats van de afscheidnemende Claude Marinower, maar het in 2018 beloofde tweede zitje voor de liberalen in de tweede helft van de legislatuur komt er niet.

Vooruit kan zijn derde schepenambt behouden omdat de liberalen destijds Philippe De Backer naar voren hadden geschoven. Die heeft intussen de politiek verlaten, waardoor zijn voordrachtsakte zonder voorwerp was, en de door Open VLD gewenste Willem-Frederik Schiltz niet kon toetreden tot het schepencollege zonder nieuw akkoord met N-VA en Vooruit.

“Hebben onszelf laten verdelen”

“Op het partijbestuur van zaterdag is er toegelicht tot wat dit heeft geleid heeft en hoe dit onze partij geïmpacteerd”, zeggen covoorzitters Bavo De Mol en Carim Bouzian nu. “Als voorzitters hebben we van het bewaren van de eendracht altijd onze belangrijkste taak gemaakt. Het spijt ons te zeggen dat we daar niet in geslaagd zijn. Hoewel elk van ons heeft gehandeld in overeenstemming met ons geweten, kunnen we niet anders dan vaststellen dat we ook onszelf hebben laten verdelen.”

De Mol en Bouzian, die het ook onderling oneens zouden zijn geweest over hoe het nu verder moet, leveren hun covoorzitterschap in. Bouzian zal wel nog als “ondervoorzitter” aanblijven om de nieuwe voorzittersverkiezingen te organiseren, evenals het ledencongres dat zich weldra moet buigen over de beslissing van Caluwaerts.