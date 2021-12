Kathleen neemt per ongeluk stofzuigrobot van buurvrouw over: “Ik wist niet in welk huis, maar ik zag iemand in ondergoed voorbijlopen”

Veel griezeliger kan technologie niet worden dan wat Kathleen Nackaerts twee weken geleden meemaakte. Per toeval kon ze de stofzuigrobot van een buurvrouw overnemen: ze kon het toestel verplaatsen, meekijken door de camera en spreken door een microfoontje. “Geef me een fles wijn”, zei ze in het Engels als grapje. “Maar die nacht kon ik er niet van slapen, zo angstaanjagend.”