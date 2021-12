Tarik Tissoudali ondervindt op training aan den lijve hoe sterk de Gentse verdedigers zijn: “Toch moeten we hen ook wat meer rust geven”

Subtiele baltoetsen, flitsende combinaties en even oogstrelende doelpunten. Tarik Tissoudali is de laatste maanden bij AA Gent uitgegroeid tot een heuse sensatie. De Nederlandse aanvaller trof ondertussen al zeven maal raak in de Jupiler Pro League, een aantal dat hem evenwel niet helemaal tevreden stemt.

“Eigenlijk is dat toch te weinig”, klinkt de 28-jarige Nederlandse aanvaller zeer nuchter. “Ik heb best ook wel veel grote kansen gehad en tijdens sommige wedstrijden had ik toch wel twee of drie keer kunnen scoren. En dat heb je als aanvaller toch graag enkele keren in een seizoen om je staistieken wat op te krikken. Zeven stuks is dan ook weinig.”

© BELGA

Waar Hein Vanhaezebrouck tijdens de zomermaanden nog druk roteerde, kiest de Gentse coach nu al een poosje voor een type-elftal en dat is ook voor Tarik Tissoudali een positieve ervaring. “De laatste weken spelen we vaak met hetzelfde team en dat heeft toch meer voordelen want je raakt beter op elkaar ingespeeld. Je weet gewoon beter wat je van elkaar kan verwachten.”

Tevreden Tissoudali

Hierdoor moeten frivole spelers zoals Tissoudali natuurlijk ook wel bijzonder veel wedstrijdminuten afhaspelen: “Natuurlijk voel je wel wat vermoeidheid maar eigenlijk is het mentale aspect nog altijd belangrijker. Als we tegen Genk slechts één keer scoorden, is dat ook gewoon de verdienste van de Genkse defensie.”

“Dat zijn stuk voor stuk heel sterke verdedigers en je merkte ook wel dat het voor hen een belangrijke match was”, aldus Tissoudali die je zeker niet hoort mopperen. “Op deze manier kun je ook punten halen, dat hebben we laten zien. Natuurlijk raak je ook wel vermoeid en daarom moet je ook extra goed voor je lichaam zorgen.”

© BELGA

“De cijfers liegen niet”

Wanneer het scoren eens minder lukt, zoals op bezoek bij OH Leuven of voor eigen publiek tegen RC Genk, kunnen de Buffalo’s rekenen op hun bijzonder stabiele defensie die dit seizoen niet toevallig het minste aantal tegendoelpunten incasseerde: “Het is natuurlijk fijn dat we één van de betere defensies van de competitie hebben, de cijfers liegen niet.”

“Ik merk op training ook hoe moeilijk het is om tegen hen te spelen. Maar we moeten hen ook eens wat meer rust geven door het niet telkens tot de laatste minuut spannend te houden”, toont Tissoudali zich plichtbewust. En wanneer gevraagd wie dan wel de sterkste Gentse verdediger is, antwoordt de Nederlander zonder verpinken. “Okumu en Ngadeu”.

© BELGA

“Andreas zal het graag horen”, grijnsde Hein Vanhaezebrouck die al klaar zat voor het tweede luik van de persbabbel waarbij hij traditioneel ook aanschuift maar Tissoudali bleek niet te vermurwen. “Ik moet eerlijk zijn toch? (lacht). Nee, ik vind dat echt twee heel sterke verdedigers. Die twee zijn zo goed…”

Een dilemma dan maar om te eindigen. “In de top-vier eindigen en niet meer scoren of wel nog scoren en naast Play-off 1 grijpen? Je wilt gewoon bij de eerste vier eindigen, dan maakt het niet uit hoe je dat doet. Natuurlijk scoor ik graag want dan help je ook het team. Maar mijn doel is toch altijd om zo hoog mogelijk te eindigen. Daarvoor speel je ook bij AA Gent. Om jezelf te bewijzen op het podium van Play-off 1.”