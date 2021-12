Betrapt worden op bellen achter het stuur, kost je straks bijna 60 euro meer, nu de boete naar 174 euro stijgt. Er komen ook strengere regels: tijdens het rijden moet je gsm smartphone, tablet of gps in een houder vastzitten. “Je smartphone als gps in je schoot of los op de passagierszetel leggen, mag niet meer.” Maar ook met een gsm-houder moet je opletten wat je doet.