Rode lantaarn Saint-Etienne ontslaat trainer Claude Puel

AS Saint-Etienne heeft dinsdag officieel aangekondigd dat het contract van coach en algemeen directeur Claude Puel in onderling overleg is beëindigd. De 60-jarige Fransman stond sinds 4 oktober 2019 aan het roer van Les Verts, die momenteel de rode lantaarn zijn in de Ligue 1.

“ASSE bedankt Claude Puel voor het werk dat hij gedurende meer dan twee jaar aan het hoofd van de sportcel van de club heeft verricht in een bijzonder delicate gezondheids- en economische context, en wenst hem het allerbeste voor de rest van zijn carrière”, luidde de beknopte verklaring van de Franse club.

Puel werd, na de 0-5 thuisnederlaag tegen Rennes tien dagen geleden, “voor onbepaalde duur” aan de kant geschoven bij Saint-Etienne. Nu is zijn ontslag bekrachtigd. Hij is de eerste coach die dit seizoen ontslagen wordt in Ligue 1. Onder zijn leiding eindigden Les Verts als 17e in 2020 en als 11e in 2021. Ze speelden ook de finale van de Coupe de France in 2020, waarin ze met 1-0 verloren van PSG.

Volgens de Franse media zou Pascal Dupraz de opvolger van Puel worden.