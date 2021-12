Gemeente staat voor raadsel nadat water paars kleurt, inwoners laten fantasie op hol slaan: “Heel bloederige moord”

In de Antwerpse gemeente Schoten doen de wildste theorieën de ronde nu de hofgracht plots paars kleurt. De gemeentelijke milieudienst staat voor een raadsel, maar op sociale media wordt gewag gemaakt van een wel erg bloederige moord, oplossende zeepjes of rottende eikels. De Schotense schepen Walter Brat dacht heel even aan een wraakactie van rivaliserende Beerschot-supporters, maar sluit ook dat uit. Of is het dan misschien Bourgondisch bloed, de bijnaam voor rode blauwalg die al meer waterlopen van kleur deed veranderen?