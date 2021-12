Malta legaliseert als eerste land in EU teelt en recreatief gebruik van cannabis

Malta legaliseert dinsdag naar alle waarschijnlijkheid als eerste lidstaat van de Europese Unie de teelt van beperkte hoeveelheden cannabis thuis en het recreatief gebruik van cannabis in de privésfeer. Het parlement van de eilandstaat stemt dinsdag over de hervorming, die het bezit van maximaal zeven gram cannabis en de teelt van vier cannabisplanten per meerderjarige gebruiker toelaat.

Wie meer dan zeven gram en maximaal 28 gram bezit, riskeert een boete van 100 euro. Cannabisgebruik in het openbaar en in het bijzijn van een minderjarige zijn eveneens verboden en kunnen overtreders respectievelijk een boete van 235 euro en een boete van 300 tot 500 euro opleveren. De hervorming voorziet in de oprichting van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) die instaan voor de productie en verkoop van cannabis aan haar leden, met maximaal 500 leden per structuur.

Robert Abela, de Maltese premier en voorzitter van de sociaaldemocratische Partit Laburista heeft zijn afgevaardigden opgeroepen om voor de hervorming te stemmen. “We maken wetten om een probleem te beantwoorden, met een risicobeperkende aanpak (gelinkt aan het gebruik van cannabis) door de sector te reguleren opdat mensen hun toevlucht niet hoeven te nemen tot de zwarte markt”, pleitte hij vorige maand voor het Maltese parlement.

De premier legde uit dat hij ouders het “trauma” wilde besparen van hun kinderen voor het roken van een joint voor justitie te zien verschijnen en dat hij de druk op drugsdealers wil behouden. “Het dealen van drugs blijft illegaal”, benadrukte de premier. De nationalistische oppositiepartij, Partit Nazzjonalista, heeft zich dan weer tegen de hervorming uitgesproken, omdat ze meent dat de hervorming “drugsgebruik normaliseert en doet stijgen”.

Malta is van oudsher een conservatief land op het vlak van sociale kwesties, maar decriminaliseerde in 2015 het bezit van kleine hoeveelheden cannabis en nam in 2018 een wettelijk kader aan met als doel een productiecentrum voor medicinale cannabis te worden. Andere Europese landen bereiden zich voor om het Maltese voorbeeld te volgen. Meerdere EU-lidstaten decriminaliseerden het gebruik en het bezit van marihuana in een privécontext al de voorbije twintig jaar.

In België is het telen of bezitten van cannabis een misdrijf, dat bestraft kan worden met een geldboete of een gevangenisstraf. Aan cannabisgebruik wordt niettemin een lage vervolgingsprioriteit gegeven als het om persoonlijk gebruik van maximaal drie gram of één cannabisplant voor een meerderjarige gaat.

Ook in Nederland is de teelt van, de handel in en het bezit van cannabis illegaal, maar geldt er een gedoogbeleid voor softdrugs en coffeeshops. Die laatsen kunnen onder strenge voorwaarden wiet en hasj verkopen aan meerderjarigen zonder strafrechtelijk vervolgd te worden. Ook personen die maximaal vijf gram wiet of hasj of vijf cannabisplanten bezitten worden niet vervolgd.

(belga)