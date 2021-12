Zeker 60 doden bij ontploffing van tankwagen in Haïti

Bij de ontploffing in Cap-Haïtien, de tweede grootste stad van het land, vielen ook vele gewonden. De ziekenhuizen zijn overbevraagd door het hoge aantal slachtoffers en er zijn plannen om veldhospitalen op te richten. Door de zware brandwonden van de slachtoffers verloopt hun identificatie bovendien erg moeizaam.

De materiële schade is eveneens aanzienlijk: zowat 20 huizen zijn na de explosie volledig uitgebrand. De kans is dan ook groot dat het dodental de komende uren en dagen nog toe zal nemen, aldus plaatselijke autoriteiten.

De tragedie deed zich voor nadat de bestuurder van de tankwagen moest uitwijken om een botsing met een motortaxi te voorkomen. Daardoor verloor hij de controle over zijn voertuig en kantelde de tank. Daarop stroomden mensen toe om benzine af te tappen, ondanks waarschuwingen van de chauffeur, maar de brandstof ontvlamde en de vrachtwagen ontplofte. Criminele bendes controleren de bevoorrading van onder meer brandstoffen, waardoor er grote tekorten bestaan.

Premier Ariel Henry reageert met “verdriet en afschuw” op het drama en heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Hij zal samen met een aantal regeringsleden naar de plaats van het ongeval gaan om de slachtoffers en hun familieleden een hart onder de riem te steken.

Haïti is het armste land op het Amerikaanse continent, en kreeg dit jaar al verschillende andere rampen te verwerken. Begin juli werd president Jovenel Moïse in zijn huis omgebracht in nog onopgehelderde omstandigheden. Een goede maand later werd het land getroffen door een aardbeving die meer dan 2.000 mensen het leven kostte.