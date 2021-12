Siciliaanse luchthaven gesloten door uitbarsting van Etna

Het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie registreerde in de late ochtend vulkanische activiteit in de zuidoostelijke krater van de Etna. Op foto’s die het instituut nam, is te zien hoe een enorme rookwolk opsteeg uit de berg. De Etna had al eerder lava gespuwd tijdens de nacht van maandag op dinsdag.

Er waren geen meldingen van gewonden of grote schade. De luchthaven van Catania ten zuiden van de vulkaan heeft in het verleden het luchtruim ook al moeten sluiten door vulkaanerupties.