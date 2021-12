Vlaanderen beschikt over een voorraad van 2,1 miljoen Moderna-boosters. — © ap

Al rond de jaarwisseling is de veel besmettelijker omikronvariant dominant in België. “We moéten de boostervaccinaties versnellen”, vindt Dirk Ramaekers, hoofd vaccinaties. Maar is een versnelling wel zo eenvoudig?