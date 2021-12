Ex-bodyguard van Franse president Macron opgepakt in corruptiezaak rond Russische oligarch

Benalla, die in november veroordeeld werd voor het gebruik van geweld tegen een jonge betoger op 1 mei 2018, wordt ondervraagd door de BRDE, de Parijse politiebrigade voor economische delicten, in het onderzoek van het PNF, het nationaal financieel parket, zeggen de bronnen. Ze bevestigen zo informatie van Franse media.

Vincent Crase, een ex-gendarme, is net als Benalla veroordeeld voor de geweldfeiten op 1 mei. Hij zat in de corruptiezaak rond Makhmudov al kort in de cel in december 2019. Het PNF onderzoekt een veiligheidscontract tussen Mars, het bedrijf van Crase, en Makhmudov.

Naar Makhmudov, een miljardair die aan het hoofd staat van een imperium in Rusland en in Frankrijk verschillende eigendommen bezit, liep in Spanje een onderzoek. Hij werd er verdacht van lidmaatschap van een machtige criminele organisatie. Maar de zaak werd in 2011 naar Rusland gestuurd en geseponeerd, zegt het parket van Madrid.

“Contract is volledig helder”

In een interview in de regionale krant Paris Normandie in april 2019 ontkende Crase dat er iets mis zou zijn met het contract. “Het is een contract dat volledig helder is, ondertekend door advocaten, en geen vals contract zoals ik hier en daar kon lezen”, zei de ex-medewerker van La Republique en Marche, de partij van Macron. Crase beweerde de Russische oligarch nooit ontmoet te hebben.

“Het contract ging over de beveiling en begeleiding van de kinderen van die meneer, die schoolliepen in Monaco, alsook de beveiliging en begeleiding van Makhmudov als hij naar Frankrijk zou komen. Dat is in die drie maanden van dat contract nooit gebeurd”, zei Crase.

Nieuwssite Mediapart onthulde in december 2018 het bestaan van het contract, dat uitbesteed werd aan een ander veiligheidsbedrijf, Velours. Benalla werkte voor dat bedrijf van oktober 2014 tot november 2015. Volgens Mediapart zou Makhmudov 294.000 euro betaald hebben voor het contract, waarvan 172.200 euro doorgestort werd naar de rekeningen van Velours.

Voor een onderzoekscommissie van de Franse Senaat naar de geweldfeiten op 1 mei 2018 verklaarde Benalla dat hij het contract niet mee onderhandeld heeft. Benalla, ex-bodyguard van Macron, sloeg op 1 mei 2018 een jonge betoger in elkaar, terwijl hij zich voordeed als politieman.