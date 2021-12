Daan Heymans scoort voor het eerst voor Venezia, dat zich plaatst voor achtste finale Coppa Italia

De Italiaanse eersteklasser Venezia heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de Coppa Italia. Tweedeklasser Ternana ging niet zonder slaag of stoot voor de bijl met 3-1.

Na amper 3 minuten kwamen basisspeler Daan Heymans en co. met de schrik vrij toen Stefano Pettinari zijn doelpunt afgekeurd zag worden door de VAR vanwege buitenspel.

Meteen na rust eiste Heymans (49.) een hoofdrol op door Venezia op voorsprong te brengen. De bezoekers kwamen snel langszij toen Pettinari (53.) zijn goal deze keer wel gevalideerd zag worden. Heymans mocht op het uur gaan rusten en zag zijn team de match in een definitieve plooi leggen met doelpunten van Domen Crnigoj (66.) en Francesco Forte (81.). Zowel Forte als Heymans hebben een verleden bij Waasland-Beveren.

De promovendus mag zich in de volgende ronde opmaken voor een onderonsje met topclub Atalanta. Later op de avond ontvangen Genoa en Zinho Vanheusden Salernitana nog (21u). Beide teams begeven zich momenteel in de gevarenzone van de Serie A.