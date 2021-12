Premier De Croo: “België gaat er alles aan doen om Europees relancegeld te behouden”

België gaat er alles aan doen om al het Europese relancegeld binnen te halen dat voorzien is. Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdag gezegd in de Kamer.

De Croo ging in het federaal adviescomité Europese aangelegenheden in op de EU-top van aanstaande donderdag en enkele andere Europese dossiers. Onder meer het nieuws dat ons land minder relancegeld zou kunnen krijgen dan gepland, werd aangesneden. België kan op iets meer dan 5,9 miljard euro rekenen uit het coronaherstelfonds, of meer specifiek de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), maar volgens staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) zal het mogelijk 1,35 miljard euro minder zijn. De reden is de economische groei, die sterker uitvalt dan verwacht.

Nog geen uitgemaakte zaak

Net als De Bleeker gaf De Croo in de Kamer aan dat het bedrag nog niet definitief is vastgelegd. Dat gebeurt pas in juni 2022. “Wij gaan er alles aan doen om de enveloppe te kunnen behouden”, zei De Croo. “Voor de Europese Commissie is het geen uitgemaakte zaak dat er wijzigingen gebeuren. De besprekingen lopen nog.”

Navraag leert dat de Commissie en de lidstaten aan het bekijken zijn wat de exacte implicaties zijn van een eventuele herziening. Wat moet er gebeuren met de relanceplannen van de betrokken landen, is de centrale vraag. Welke projecten sneuvelen en welke hervormingen worden weerhouden? Ook moet nog worden beslist of de niet toegewezen middelen verdeeld worden over de andere lidstaten of de Commissie dan gewoon minder geld gaat lenen op de financiële markten. “Dat moet allemaal verduidelijkt worden”, luidt het in de omgeving van het Schumanplein.