Heeft Arsenal een kapiteinsvloek? Aubameyang is lang niet eerste probleemkind met aanvoerdersband

“We verwachten van al onze spelers, inclusief onze aanvoerder, dat ze werken volgens de regels en afspraken die we met elkaar hebben”, staat in een korte verklaring op de website van Arsenal. “Na zijn laatste disciplinaire overtreding van afgelopen week is Pierre-Emerick Aubameyang niet langer aanvoerder van onze club.” Alexandre Lacazette nam de aanvoerdersband dit weekend alvast over van zijn spitsbroeder, die ook komende woensdag niet in de selectie zit voor de partij tegen West ham United.

Je zou het toeval kunnen noemen, maar Aubameyang is wel de laatste speler in een indrukwekkend lijstje kapiteins van Arsenal die zich in nesten werken.

William Gallas: 2007-08

De Franse verdediger werd op 24 november 2008 zijn kapiteinsarmband afgenomen nadat hij in de pers zijn teammaats had beledigd. “Ze zijn niet dapper genoeg om trofeeën te winnen”, stelde Gallas, die voor de grote Londense rivalen Arsenal, Tottenham én Chelsea speelde. Veel fans waren al niet blij met de keuze voor Gallas: zij hadden liever veteraan Gilberto Silva in die rol gezien.

Cesc Fabregas: 2008-11

Gallas werd opgevolgd door de Spaanse middenvelder Cesc Fabregas. Zijn leiderschap werd vooral gevoed door prestaties op het veld, maar die leidden dan weer naar de lokroep van zijn jeugdclub FC Barcelona. Dat kwam in 2011 zo hard aan zijn mauw trekken dat de kapitein zelfs in staking ging bij Arsenal, waardoor hij zijn transfer naar Barça kon forceren met de armband figuurlijk nog om de arm.

Robin van Persie: 2011-12

De Nederlandse spits was de volgende in het rijtje bij Arsenal. Hij scoorde als kapitein liefst dertig goals in de Premier League, maar ook voor hem ging het in zijn rol snel bergafwaarts. Van Persie had nog maar een jaar contract bij The Gunners en zou zijn contract niet meer verlengen. Hij trok, tot woede van de Arsenal-fans, naar rivaal Manchester United. “Het was het kleine kind in mij dat besliste”, stelde hij over die transfer.

Thomas Vermaelen: 2012-14

Onze landgenoot kende een goede periode voor The Gunners, maar begon tijdens zijn kapiteinsperiode te sukkelen met knieblessures. Die zouden niet meer stoppen voor de rest van zijn carrière, maar zorgden er indertijd wel voor dat Vermaelen uiteindelijk als skipper op de bank belandde bij de Londense club.

Mikel Arteta: 2014-16

De coach die Aubameyang maandag langs de kant zette als kapitein, droeg ooit ook de aanvoerdersband in het Emirates Stadium. En ook al waren er bij Arteta geen persoonlijke vetes of pijnlijke transfers mee gemoeid, toch kijken veel fans met teleurstelling naar die periode. In twee jaar als kapitein speelde Arteta amper zestien wedstrijden wegens een rist aan blessures. Na zijn carrière ging Arteta aan de slag als assistent bij… Manchester City voor Pep Guardiola, alvorens in 2019 als T1 aan te treden bij Arsenal.

Per Mertesacker: 2016-18

De Duitse verdediger was populair bij de fans om zijn tomeloze inzet. Alleen zorgde die er mede voor dat ook Mertesacker van de ene in de andere blessure verzeilde. Hij speelde als kapitein nog minder dan Arteta, maar zal voor altijd herinnerd worden bij The Gunners voor zijn heroïsche prestatie tijdens de gewonnen FA Cup-finale in 2017 tegen rivaal Chelsea. Mertesacker werkt momenteel in de jeugdwerking van de club.

Laurent Koscielny: 2018-19

Nog maar eens een kapitein die zijn blessures niet kon stoppen eens de armband om zijn lenden hing. De Franse verdediger scheurde zijn achillespees als kapitein en leek gedoemd om op pensioen te gaan. Toch brak Koscielny niet: hij vocht terug en zou opnieuw spelen voor The Gunners. Tot hij in de zomer van 2019 weigerde om mee te reizen met Arsenal op de Amerikaanse voorseizoenstour. Koscielny wilde immers naar Bordeaux. Tot woede van de fans trok hij bij zijn aankondiging bij de Franse club ostentatief zijn Arsenal-truitje uit voor dat van Bordeaux.

Granit Xhaka: 2019

De middenvelder zal bij Arsenal voor eeuwig herinnerd worden als de kapitein die tijdens een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace helemaal over de rooie ging. De skipper werd gewisseld na een makke prestatie en getrakteerd op boegeroep van de fans. Xhaka liet zich niet onbetuigd en riep ‘F*ck you’ naar de fans alvorens de tunnel in te wandelen. De middenvelder trok tegelijk zijn shirt uit. De Zwitser werd nadien thuis bezocht door enkele spelers om hem te kalmeren, maar coach Unai Emery besliste nadien wel om zijn armband af te nemen. Vooral onder druk van fans. Xhaka speelt nog steeds voor Arsenal en is vaak basisspeler.